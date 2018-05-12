بن تاهية: انتخابات بلدي الزاوية تسير بسلاسة

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، السبت، إن العملية الانتخابية في مدينة الزاوية تسير وفق المعدّ لها وبسلاسة تامة، مؤكدا استمرار الاقتراع حتى الثامنة مساء.

وأضاف بن تاهية في تصريح للرائد، أن نسبة الإقبال حتى الآن تقدر بـ 23%، منوها إلى أن الإقبال سيكون بنسبة أكبر بعد الظهر كما حدث في الانتخابات البلدية في مدن عدة، مضيفا أن الانتخابات تُجرى في 50 مركز اقتراع.

وأوضح بن تاهية أن عدد المترشحين لشغل 7 مقاعد في مجلس الزاوية المركز البلدي بلغ، 20 مترشحا، منهم خمسة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأربع نسوة، والبقية من الفئات العامة، مردفا أن ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون لهم مقعد، وآخر للنساء، والخمسة الباقية للفئة العامة.

يذكر أن ما يقارب 1900 ناخب مستهدفون في الزاوية المركز للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلسهم البلدي، من خلال 50 مركزا انتخابيا، مقسمة إلى 83 محطة انتخابية، ويتنافس فيها 20 مرشحا على 7مقاعد

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