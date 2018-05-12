ترحيب أممي بانتخابات بلدية الزاوية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتخابات المجلس البلدي الزاوية.

وأوضحت البعثة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنها ترحب بالسير السلس منذ صباح اليوم السبت لانتخابات المجلس البلدي الزاوية مؤكدة أنها تشجع أهالي الزاوية على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية لاختيار ممثليهم بحرية.

من جانبها بينت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الزاوية عبر صفحتها الرسمية أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم حتى الساعة 12:00 بلغ أربعة آلاف وأربع مائة وسبعة عشر.

وبينت اللجنة أن أكثر من 50 مركز اقتراع فتحوا أبوابهم لاستقبال الناخبين المسجلين بانتخابات المجلس البلدي الزاوية .

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