منظمات حقوقية تدين قرار الرئاسي بتشكيل جهاز قوة الردع

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضي بتشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير في بيان مشترك عن استنكارهم “لتقييد الحريات العامة والشخصية التي باتت في خطر حقيقي بداعي ( محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب ) في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (555) لسنة2018.م بشأن تشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” .

وأضاف البيان “تابعت اللجنة والمركز ببالغ القلق ما شاب هذا القرار من خروقات ومخالفات دستورية وقانونية وحقوقية جراء منح القرار صلاحيات أمنية واسعة تتنافي وتتعارض مع صحيح الإجراءات القانونية والالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالأجهزة الأمنية الضبطيه وتحديد اختصاصها ومهامها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ووفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت (المادة 13 – 12) الذي كفل حرية التعبير والقوانين الوطنية المعمول بها بالسماح لجهة أمنية بمراقبة الاتصالات والرسائل الالكترونية بدون إذن قضائي مسبق ولمدة محدده”.

وتابع “يتنافى هذا القرار مع الميثاق الاممي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسلامة الإجراءات القانونية واحترام الخصوصيات وحرمت التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية والالكترونية”.

واعتبرت اللجنة والمركز أن “منح القوة المعنية بشكل مزدوج حق في أن تكون مؤسسة للإصلاح والتأهيل وصفة الضبط القضائي ازدواجية في المهام وهو يتنافي مع القوانين الوطنية”.

وشدد البيان “على أن محاربة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية والإجراءات الأمنية فحسب بل بمواجهة فكرية مبنية على أسس وقوانين تحمي الحريات العامة وتحرم الحقوق وتؤسس لعدالة بشراكة مجتمعيه بالإضافة إلي احترام صحيح القانون والمبادئ الدستورية المحلية والمواثيق الدولية والأممية المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة”.

وأردف البيان “إننا نشعر بأن تمرير قرار تشكيل جسم أمني بدعوى محاربة الإرهاب وبصلاحيات واسعة وبتجاوزات لحق السلطة القضائية يهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء، وكما نؤكد علي أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تتم عبر مصادرة الحريات، وإنما عبر إجراءات ضبطية وقانونية سليمة ومتوازنة وبما يضمن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وبين مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وزاد “أن إصدار القرارات من هذا النوع دون الاستناد على قواعد القانونية والدستورية ودون إشراك المختصين بشؤون القانونية والدستورية ومؤسسات المجتمع المدني بالمختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في مثل هذه القرارات يدفعنا لرفض تحمل مسؤولياته مهما كانت الأسباب والظروف التي صدر في ظلها هذا القرار”.

وطالب البيان “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضرورة مراجعة قراراته بما يضمن والعمل بشكل جدي على معالجتها فيما لا يتعارض مع الأسس الدستورية والقانونية والحقوقية وبما يضمن احترام الحقوق والحريات”.

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