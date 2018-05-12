الجيش الليبي يشن هجوما على مسلحين في محيط قلعة سبها

سبها-العنوان

تجددت الاشتباكات بمدينة سبها في محيط القلعة التاريخية بين القوات المسلحة العربية الليبية ومسلحين قاموا صباح اليوم بالهجوم على اللواء السادس مشاة التابع لمنطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

وأفاد المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي، ارتفاع حصيلة القتلى إلى أربعة قتلى وإصابة 24 جريحا؛ إثر تجدد الاشتباكات في محيط القلعة التاريخية بالمدينة اليوم السبت.

وتضاربت الأنباء حول سيطرة المجموعة المسلحة على القلعة وسط استنفار عسكري داخل المدينة.

وسادت حالة من الهلع بين سكان الأحياء السكنية الجنوبية بالمدينة وسط توقف شبه تام للحركة المرورية.

وحذر الغزوي الخميس الماضي جميع القبائل في مدينة سبها من أي اعتداء أو هجوم على معسكرات القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة الحكومية.

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