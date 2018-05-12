مركز سبها يستقبل أكثر من 10 قتلى وجرحى جراء الاشتباكات الدائرة

استقبل مركز سبها الطبي 3 قتلى، وأكثر من 7 جرحى على الأقل جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ ليلة الأمس في سبها.

وأكد المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي بتصريح لقناة ليبيا، أن الاشتباكات تمركزت حول قلعة سبها التاريخية ومقر اللواء السادس مشاة.

ووفقاً للمصدر، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى جانب قذائف الهاون العشوائية التي سقط فوق منازل المدنيين في أحياء الناصرية وحجارة والطيوري، مبيناً أنه لم يعلن إلى الآن عن الاحصائية النهائية لعدد القتلى والجرحى .

وفي سياق متصل، صرّح أحد السكان المحليين القاطنين بالقرب من مقر اللواء السادس مشاة لقناتنا، بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة داخل مقر اللواء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وعلى صعيد، آخر ناشد مصرف الدم في سبها سكان المدينة بضرورة التبرع بالدم، بعد أن واجه نقصاً حاداً مع ازدياد حالات الجرحى.

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