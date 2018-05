المتوسط:

أكدت مصادر طبية، استقبال مركز سبها الطبي، 3 قتلى 7 جرحى إثر تجدد اشتباكات سبها منذ أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن 3 قتلى منهم اثنان من العسكريين تابعين للواء السادس مشاة وهم عبد السلام عامر أبو حليقه وعمر علي أبو شعيفه.

وأكدت المصادر أن الأوضاع داخل مركز سبها الطبي مستقرة، داعية المواطنيين بالتبرع بالدم.

وجدير بالذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات عنيفة طوال ليل الجمعة وفجر السبت استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من أحياء المدينة.

The post «سبها الطبي» يستقبل 3 قتلى إثر تجدد الاشتباكات في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية