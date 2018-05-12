بنغازي :إنطلاق أعمال الملتقى التحضيري لاجتماع القوى الوطنية

انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة بنغازي، أعمال اللقاء التحضيري لانعقاد اجتماع القوى الوطنية بليبيا.

وأكدت مصادر محلية أن اللقاء الذي عقد بفندق تيبستي بوسط مدينة بنغازي، شهد حضورا كبيرا من عدد من القوى الوطنية الليبية بمختلف توجهاتها السياسية، بما في ذلك عدد من أمناء اللجان الشعبية العامة “وزراء” وأعضاء بأمانة مؤتمر الشعب العام “البرلمان” قبل احداث فبراير 2011.

وأضافة المصادر ان اللقاء الذي تتواصل أعماله على مدار يومي السبت والأحد، عقد تحت شعار “من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي”.

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