#الرائد_أخبار

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب، السبت، بانتخابات مجلس #الزاوية البلدي، وتشجع أهالي الزاوية على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية لاختيار ممثليهم بحرية، وفقا للحساب الرسمي للبعثة في تويتر.

#ليبيا