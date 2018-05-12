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#الرائد_أخبار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب، السبت، بانتخابات مجلس #…

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب، السبت، بانتخابات مجلس #الزاوية البلدي، وتشجع أهالي الزاوية على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية لاختيار ممثليهم بحرية، وفقا للحساب الرسمي للبعثة في تويتر.

#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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