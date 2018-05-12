الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تردي أوضاع اللاجئين في ليبيا

طرابلس-العنوان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها إزاء تردي أوضاع اللاجئين داخل ليبيا، مؤكدة أن العديد من طالبي اللجوء كانوا قد احتجزوا لفترات طويلة في ظروف قاسية.

وأكدت المفوضية، في تقرير لها، أن هناك 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، من بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

وقال المبعوث الخاص للمفوضية فنسنت كوشتيل إن اللاجئين المحتجزين داخل ليبيا يعانون من ظروف قاسية تهدد حياتهم، مؤكدًا أن الوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط متدهور.

وأضاف “كوشتيل”، خلال تقرير المفوضية، أن الهدف من برنامج الأمم المتحدة هو إنقاذ الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً من المزيد من الضرر.

وكانت قد حطت طائرة مستأجرة تحمل على متنها 132 لاجئاً وطالب لجوء في النيجر اليومين الماضيين حيث استأنف برنامج إجلاء المهاجرين بعد تعليقه لمدة شهرين



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية