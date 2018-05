«كتيبة 519» تضبط 70 مهاجرًا غير شرعيًا تسللوا إلى ليبيا

المتوسط:

تمكنت الكتيبة 519 مشاة اجدابيا، من ضبط 70 مهاجراً غير شرعيًا تسللوا براً إلى ليبيا عبر الطريق الصحراوي الرابط بين اجدابيا وطبرق.

وأوضحت الكتيبة، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم السبت، أنها عمليات التفتيش الدورية تبيين من خلالها أنهم لا يملكون إجراءات رسمية للدخول إلى الأراضي الليبية.

وأضافت أن المهاجرين ينتمون إلى 5 جنسيات أفريقية مختلفة هي النيجرية والمصرية والتشادية والسودانية والبنغلاديشية، وتم إحالتهم إلى الجهات الرسمية المعنية بمتابعة قضيتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

