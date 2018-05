«آثار شحات» تنظم حملة تطوعية لحماية المواقع الأثرية

أطلقت مراقبة آثار شحات بمصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة، اليوم السبت، حملة نظافة تطوعية تحت شعار «معاً لحماية المواقع الأثرية داخل المدينة».

وذكر المكتب الإعلامي بمراقبة آثار شحات، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالموروث الثقافي، وهي خطوة من الخطوات المسبوقة لرفع مدينة قورينا من قائمة الخطر.

وأضاف المكتب الإعلامي أن جمعية تنسيق المدينة، وفوج كشاف شحات، والهلال الأحمر الليبي شاركوا في حملة نظافة المواقع الأثرية.

