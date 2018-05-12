اجتماع لمتابعة تنفيذ اتفاقية تطوير القدرات بوزارتي العدل والداخلية

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اجتماعا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية المشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل مع إدارة المشروع الإنمائي الأممي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعتمدة بتاريخ 2018.2.7م والتي تعنى بدعم وتطوير القدرات بوزارتي العدل والداخلية.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن الاجتماع جاء تنفيذا للمخرج والمهمة 5.2 الواردة بالوثيقة المعتمدة والمتعلقة بالتواصل والاتصال واستحداث إستراتيجية مشتركة بين الوزارتين للوصول إلي تكوين خطاب موحد يدعم تنفيذ الخطط الإستراتيجية وتكريس ثقافة روح إنفاذ القانون واحترام القيم والضوابط المنظمة لحياة المواطن في المجتمع.

وحضر الاجتماع العميد حسين العامري مدير إدارة العلاقات والتعاون والعقيد عبد الجليل باتي مقرر اللجنة المركزية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية والمقدم محمد ابوعبدالله رئيس مكتب الإعلام الأمني وباقي فريق العمل المكلف بتنفيذ هذه المهمة.

كما شارك في الاجتماع عائد الحمد ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومحمد القصاري مدير المشروع المشترك.

وقام رئيس مكتب الإعلام الأمني بعرض توضيحي مرئي للخطة الإستراتيجية لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المعتمدة من وزير الداخلية عبد السلام عاشور.

وتهدف الخطة لتواصل والاتصال الداخلي والخارجي للخروج بصوت واحد يكون عنواناً للاتصال بين جميع شرائح المجتمع ويبرز أهمية عمل الشرطة وتعاون المواطنين لتحقيق الأمن والأمان الذي تسعي له وزارة الداخلية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة توحيد الجهود بين فريقي العمل بالوزارتين تنفيذا للمهام المسندة لهم وكذلك تحديد أبرز الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية وإحالتها إلي إدارة المشروع المشترك بغية ضمان توفيرها.

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