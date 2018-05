البريني العجيلي” يغيب عن قاعة اجتماعات السنغال بين الأطراف الليبية”

المتوسط/ خاص:

أكد الطاهر دياب مقرر المجلس الأعلي لمؤتمر القبائل والمدن الليبية، في تصريح خاص المتوسط، أن البريني العجيلي رئيس مجلس الأعلي القبائل والمدن الليبية، بعد الإطلاع على الأسماء المشاركة فى لقاء داكار، والتشاور مع اعضاء المؤتمر، رفض حضور أعمال الملتقي الذي يجمع عديد الأطراف الليبية من بينها تيارات اسلامية متشددة أبرزها قيادات الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين.

وأكد المقرر فى حديثه مع المتوسط ظهر اليوم السبت أن ” العجيلي البريني ” متواجد فى السنغال حاليا، ليس للمشاركة وحضور الإجتماعات، وإنما لتسليم رسالة خطية للرئيس السنغالي، تحمل رؤية مؤتمر القبائل الليبية للخروج من الأزمة الراهنة بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي.

