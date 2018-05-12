المتوسط:

أعلنت قوات اللواء السّادس التابعة للجيش الوطني، تحرير مصنع الأعلاف والمطاحن، وطرد المرتزقة من المعارضة التشادية.

وأكدت القوات أنها، تلقت تعزيزات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وكانت قد أعلنت قوات من التبو المدعومة من المعارضة التشادية، سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس واستولوا على الأسلحة إثر اشتباكات منذ صباح اليوم تعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.

وفي ذات السياق، قال مصدر محلي، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، إن هجوم قوات التبو جاء من ثلاثة محاور تم الإعداد له مسبقا، موضحًا أن الكتبية التي استولت على القلعة تسمى “كتيبة فارس”.

وجدير بالذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات عنيفة طوال ليل الجمعة وفجر السبت استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من أحياء المدينة.

The post فيديو | «اللواء السادس» يعلن تحرير مصنع الأعلاف بمدينة سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

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