واحد وثلاثون جريحا من قوات اللواء السادس بسبها

بلغ عدد جرحى افراد الجيش التابعيين للواء السادس مشاة الى واحد وثلاثون جريح بينهم اصابات بليغة أجريت لهم عمليات داخل المركز الطبي بسبها اما عدد القتلى قتيلين فقط.

سقط عشرات القتلى والجرحى، جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ ليلة البارحة بمدينة سبها نتيجة الصراع المستمر بين ميليشيات التبو ومن يساندهم من قوات المعارضة التشادية وقوات الجيش المتمثلة في اللواء السادس.

وقال الناطق الاعلامي باسم اللواء السادس مشاة إن الاشتباكات التي لاتزال مستمرة ،مشيرا أن قوات التبو المدعومة بقوات المعارضة التشادية قامت بهجوم مباغت وغير متوقع واستطاعوا بذلك الدخول إلى مقر اللواء السادس مشاة الواقع باطراف قلعة سبها، إلا أنهم لم يسيطروا على جميع البوبات لمقر اللواء حيث مازالت قوات اللواء تتواجد وتسيطر على الجزء الغربي منه.

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