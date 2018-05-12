بشير صالح”: كان لي شرف المشاركة فى التحضير لمؤتمر السنغال”

المتوسط/خاص:

أكد أحد أبرز قيادات النظام الليبي السابق ” د. بشير صالح ” أن المؤتمر المنعقد في داكار هو نتيجة لما وصفه بالعمل الكبير، الذي قامت به لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بالتعاون مع الامم المتحدة على حد قوله.

وأوضح ” صالح ” ظهر اليوم السبت، أن هذا المؤتمر يهدف الى الاسهام في ايجاد مخرج ليبي سلمي للازمة، ان يحاول بعض الليبيين شيطنته والاساءة الى المنظمين والمشاركين فيه، وان المشاركة او الامتناع قرار شخصي وخيار حر، لكن الاساءة والتشويه ينحدران بالممارسة السياسية الى مستوى يعطل التعاون والتخاطب بين الليبيين.

ونقل ” صالح ” فى بيان أطلعت عليه المتوسط، بأنه كان له شرف المشاركة في التحضير لهذا المؤتمر الذي ادعمه، لكن ظروفي الصحية منعته من الحضور والمشاركة فى اعماله، متسائلا : من اين اتى البعض باخبار وتصريحات ونشرها على لساني بما يسبب ارباكا ومغالطة لدى الراي العام، فى إشارة لما تداولته بعض وسائل الإعلام خبر نفي مشاركته ودعمه والتحضير له، قائلا : ان الغرض من هذا المسعى هو مصلحة الوطن خارج الاجندات ولا قيمة لاية تصريحات تشكك في مصداقية الناس او ولائهم للوطن.

كما نقل بقوله: الاحظ اخيرا ان اثارة قضية الايديولوجيات في هذا الموضع بالذات امر غير بناء بل قد يكون مشبوها اساسا، ادعو بالتوفيق والنجاح الى من يحاولون انقاذ ليبيا في داكار وغير داكار.

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