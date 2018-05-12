برعاية من الأمم المتحدة..اختتام اجتماع تفعيل دور الليبيات في الأحزاب السياسية

حيث اختتم هذا الاجتماع بالعديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة في شبكة الأحزاب السياسية، لدعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

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