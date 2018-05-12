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برعاية من الأمم المتحدة..اختتام اجتماع تفعيل دور الليبيات في الأحزاب السياسية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

جانب من النساء اللاتي حضرن الاجتماع. [بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا]

حيث اختتم هذا الاجتماع بالعديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة في شبكة الأحزاب السياسية، لدعم المسار الديمقراطي وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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