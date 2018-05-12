سلامة يزور الجزائر اليوم لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – سيقوم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار المشاورات والاتصالات المنتظمة بين الجزائر والبعثة الأممية الرامية إلى تسريع تنفيذ مخطط العمل الأممي في ليبيا.

وزارة الخارجية الجزائرية قالت في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إنه من المقرر أن يعقد سلامة عدة لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل لمناقشة الاوضاع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت مؤخراً.

وسيتم خلال الزيارة تجديد تأكيد دعم الجزائر للدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية وموقفها الحاسم من أجل إقرار الاستقرار والسلم والأمن في ليبيا.

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