خبراء المصرف المركزي يختتمون مناقشات تقييم القطاع المالي مع البنك الدولي

ليبيا – إختتم خبراء مصرف ليبيا المركزي اجتماعاتهم مع فريق خبراء البنك الدولي في العاصمة تونس أمس الجمعة وذلك في إطار مشروع الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي الذي يتضمن إجراء تقييم شامل للقطاع المالي في ليبيا.

وتم خلال تلك اللقاءات بحسب الموقع الرسمي للمصرف مناقشة الشروط المرجعية والاتفاق على نطاق العمل المقترح الشامل لثلاثة محاور أساسية أولها الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للقطاع وهيكل وأداء النظام المالي وأخيراً تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

النقاشات تطرقت أيضاً لدراسة أوضاع التمويل الإسلامي و الشروع في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل النهوض بالمصارف الإسلامية وفي الختام تم الاتفاق على برنامج وخطة العمل إضافة للاتفاق على مواصفات ومؤهلات المستشارين الذين سيقومون بإجراء الدراسة واشتراط تمتعهم بخبرة كافية في المجال المصرفي والمالي.

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