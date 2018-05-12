المركزي والبنك الدولي يجريان تقييم شامل للقطاع المالي الليبي

العنوان-طرابلس

اختتم أمس الجمعة بالعاصمة تونس اجتماع خبراء مصرف ليبيا المركزي مع فريق البنك الدولي في إطار الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للمصرف .

ناقش الإجتماع الأطر العامة للمشروع والذي يتضمن تقييم شامل للقطاع المالي في ليبيا ومناقشة الشروط المرجعية، حيث اتفق المجتمعون على نطاق العمل المقترح والذي يشمل ثلاثة محاور أساسية بداية من الإطار القانوني والتنظيمي المؤسس للقطاع المصرفي مرورا بهيكل وأداء النظام المالي وانتهاءً بتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة .

كما تطرق الاجتماع لدراسة أوضاع التمويل الإسلامي، والشروع في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل للنهوض بالمصارف الإسلامية .

وفي ختام الإجتماع تم الاتفاق على برنامج وخطة عمل، بالإضافة على مؤهلات ومواصفات المستشارين من تقع على عاتقهم إجراء الدراسة، مشترطين أن يتمتعوا بخبرة كافية في المجال المصرفي .

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