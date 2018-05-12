التواتي: الانتقال للانتخابات قبل الدستور ضرب من الخيال

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، مسألة الدخول في انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية قبل إيجاد دستور بأنها ” ضرب من الخيال” و “إطالة للمرحلة الانتقالية أكثر مما طالت” و”استنزاف للجهد”.

وأكد التواتي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “أنه لا مفر من الاستفتاء على مشروع الدستور لكي تنتهي المرحلة الانتقالية وتنتقل ليبيا إلى مرحلة البناء كما حصل في مصر وتونس” قائلا “الهيئة التأسيسية أعضائها هم أباء مؤسسين لدولة ديمقراطية جديدة حقيقية تؤمن بحقوق الإنسان وهم انتهوا من إنجاز مشروع الدستور من تاريخ 29/ 7/ 2017م ولم يتبقي من العملية الدستورية سوى تمكين الشعب من قول كلمته على هذا المشروع بنعم أو لا، ونحن سعينا لصناعة قاعدة قانونية تحكم الوطن وليس شخص يحكم القاعدة القانونية ويقلبها كيف يشاء”.

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