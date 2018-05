استمرار معارك التحرير بسبها.. الجيش يعزز قواته لفرض القانون

خاص المتوسط:

تعيش مدينة سبها منذ صباح اليوم السبت، معارك عنيفة بين قوات الجيش الليبي والمرتزقة من المعارضة التشادية، أسفرت عن استشهاد اثنين من العسكريين تابعين للواء السادس مشاة، فيما سيطرت قوات التبو على قلعة سبها.

من جهة، أعلنت قوات اللواء السّادس التابعة للجيش الوطني، تحرير مصنع الأعلاف والمطاحن، وطرد المرتزقة من المعارضة التشادية، وذلك بعد أن تلقت تعزيزات عسكرية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وكانت قوات من التبو المدعومة من المعارضة التشادية، أعلنت سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس واستولوا على الأسلحة إثر اشتباكات منذ صباح اليوم تعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.

وفي ذات السياق، قال مصدر محلي، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، إن هجوم قوات التبو جاء من ثلاثة محاور تم الإعداد له مسبقا، موضحًا أن الكتبية التي استولت على القلعة تسمى “كتيبة فارس”.

وجدير بالذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات عنيفة طوال ليل الجمعة وفجر السبت استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من أحياء المدينة.

فيما أكدت مصادر طبية، استقبال مركز سبها الطبي، 3 قتلى 7 جرحى إثر تجدد اشتباكات سبها منذ أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن 3 قتلى منهم اثنان من العسكريين تابعين للواء السادس مشاة وهم عبد السلام عامر أبو حليقة وعمر علي أبو شعيفة.

