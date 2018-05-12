تفاصيل اللقاء التحضيري للقوى الوطنية ببنغازي

استضافت مدينة بنغازي، صباح اليوم السبت، فاعليات اللقاء التحضيري للقوى الوطنية بحضور قيادات وطنية من كل ربوع ليبيا، ومشاركة عدد من قيادات وكوادر الحركة الوطنية الشعبية الليبية وعدد من قيادة مؤتمر القبائل والمدن الليبية وعدد من مؤتمر شيوخ ليبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن جميع المشاركين في اللقاء أكدوا على أهمية عقد هذا اللقاء التحضيري في تقديم مبادرة عملية للحل في ليبيا تحضيرا لملتقي أوسع للقوى الوطنية، موضحا أن خلال اللقاء مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن أربعة محاور هي الثوابت الوطنية وأسس بناء الدولة، وتقييم العملية السياسية الجارية والاستحقاقات المستقبلية، وسبل دعم القوات المسلحة الليبية في معركتها ضد الإرهاب والفوضى، إضافة إلى المصالحة الوطنية شروطها ومتطلباتها وآلياتها.

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