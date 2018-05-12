اخبار ليبيا الان

فصيل تشادي معارض يعلن سيطرته على قلعة سبها ومقر اللواء السادس جنوبي ليبيا

تم النشر منذُ 56 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

يتبع…

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك