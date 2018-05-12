نساء الجنوب يتجهزن لدور اجتماعي أكبر  

نظمت منظمة “الجنوب للسلام من أجل التنمية” ورشة عمل في بلدية بنت بية بعنوان “المرأة ودورها في تكوين جيل خال من الأحقاد ورؤيتها للمصالحة وآليات تعزيزها”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

واستهدفت الورشة 15 معلمة من بلدية بنت بية وتهدف إلى رفع مستوى الوعي وتنمية قدرة المرأة في دعم العمل الإنساني نحو تحقيق المصالحة للتأكيد على مشاركتها في عملية بناء المجتمع وتخطي الأزمات.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى وعي المرأة وقدرتها على دعم العمل الإنساني في سبيل تحقيق المصالحة، لزيادة نسبة مشاركتها في عملية بناء المجتمع وتعزيز دورها في تخطي الأزمات.

وأشار مشرف الورشة وعضو منظمة الجنوب للسلام من أجل التنمية، أحمد الغرياني، إلى أن محاور الورشة تمثلت في دور المرأة الفعال داخل المجتمع، والمصالحة الوطنية، والآثار السلبية بالمجتمع ودور المرأة في المساعدة على تجاوزها.

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