أعلنت جامعة سبها عن تعليق الدراسة في الكليات كافة الواقعة داخل المدينة ابتداء من يوم غد الأحد 13 مايو.

وأوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عملية تعليق العمل جاءت نظراً للظروف الراهنة التي تشهدها المدينة. ووفقاً للصفحة الرسمية للجامعة، سيتم استئناف الدراسة يوم السبت المقبل الموافق الـ19 مايو.

