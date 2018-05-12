عميد سبها : خيانة بعد اتفاق وقف اطلاق النار أدت لسيطرة المرتزقة على اللواء السادس

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على أن الاوضاع سيئة جداً في مدينة سبها ، مترحماً على الذين سقطوا خلال معركة الدفاع عن اللواء السادس .

الخيالي شكر في تصريح لقناة ليبيا الاحرار تابعته المرصد كل من شارك في هذه الحرب ضد من وصفهم بـ” المرتزقة” ، كاشفاً على أن هناك من دعم هؤلاء المرتزقة في الظلام ممن وصفهم بـ”الخارجين عن القانون” من الخونة وابناء الشعب الليبي .

وأضاف :” سيتم ازالة هؤلاء الشراذم الخارجين عن القانون ونتمنى من ابطالنا الصمود والوقوف بجدية للقضاء على هؤلاء ان شاء الله اليوم قبل المغرب سيتم القضاء عليهم بإذن الله”.

وأكد الخيالي على أن كل الاشتباكات تدور الان حول مقر اللواء السادس وداخل اللواء ، مبيناً أن الحرب الآن وجهاً لوجه وأن أفراد اللواء والقوى الداعمة له من الشباب الليبيين الغيورين على الوطن سيجعلون الطرف الآخر يعرف ما هي عواقب دخولهم للواء.

وعن سبب الهجوم على مقر اللواء السادس بعد اعلان المنطقة العسكرية سبها وقف اطلاق النار قال :” السبب خيانة والعسكريين هناك من لم يعود لبيته منذ شهرين وأنا حذرت بأن هؤلاء ليس لهم أمان ومن اعانهم من كلاب الظلام لعنة الله عليه اقولها امامكم لعنة الله على كل خائن باع الوطن”.

وطالب عميد بلدية سبها جميع أفراد القوات المسلحة الموجودين في بيوتهم بضرورة الانضمام فوراً للواء السادس لحماية مدينة سبها والوقوف وقفة جدية ، مضيفاً بأنه على هؤلاء العسكريين التواصل مع قادتهم العسكريين لحماية سبها فوراً وأن من لم يلتحق سيعتبر من الخونة حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية