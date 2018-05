«العدل» و«الداخلية» بحكومة الوفاق تبحثان المشروع الإنمائي الأممي

المتوسط:

عقدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اجتماعاً مع وزارة العدل، بحضور ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة المشروع الإنمائي الأممي في ليبيا لدعم وتطوير قدرات وزارتي العدل والداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن رئيس مكتب الإعلام الأمني في الداخلية، محمد أبوعبدالله، عرض الخطة الاستراتيجية للمكتب، والتي تهدف إلى التواصل والاتصال الداخلي والخارجي بين جميع شرائح المجتمع، وإبراز أهمية عمل الشرطة وتعاون المواطنين لتحقيق الأمن والأمان الذي تسعى له وزارة الداخلية.

هذا وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات، أهمها ضرورة توحيد الجهود بين فريقي العمل بالوزارتين تنفيذاً للمهام المسندة لهذه المهمة، كذلك تحديد أبرز الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وإحالتها إلى إدارة المشروع المشترك بغية ضمان توفيرها.

