محلل سياسي: على الرئاسي إرسال قوة محايدة لفض اشتباكات الجنوب

طالب المحلل السياسي، السنوسي الشريف، المجلس الرئاسي بالعمل على إنقاذ مدينة سبها، عن طريق إرسال قوة محايدة تستلم الأماكن الرئيسية وتفض الاشتباك بين أولاد سليمان والتبو.

وقال الشريف في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الجنوب الليبي يعاني من غياب مؤسسات الدولة بشكل شبه كلي حتى أن المواطن في الجنوب الليبي عامة وفي سبها خاصة ليس لديه أي رقم طوارئ حكومي وإنما أرقام فزعة قبلية أنهكتها حروب البسوس وداحس والغبراء وحيث أن الشيوخ قد أزيحت عنهم مظلة الدولة وخزائنهم الخاصة إما فرغت أو أنها تقلصت فلا تكاد تسد رمق أصحابها فأنبرى أشخاص جدد لقيادة قبائلهم بلا خبرة ولا سابقة فصار التشتت هو العنوان حتى ضعف قانون الضبط الاجتماعي الذي جاء بديلا لغياب هيبة الدولة”، مؤكدا أن الحل يكون عبر تفعيل الديوان الحكومي وتعيين شخصيات قوية ومقبولة لدى كافة الأطراف لكي يتم ترتيب الأوضاع في سبها لتعود حاضرة الجنوب ونواته المتينة.

واختتم الشريف تصريحه داعيا أهل الجنوب إلى أن يفيقوا من غفوتهم ويقدموا خيارهم وأكفائهم ليتولوا مهمة استعادة الاستقرار والسلام في الجنوب عبر بوابة خدمة المواطن وردع المجرم وتفويت الفرصة على من يريد استعمال الجنوب ورقة سياسية أو مصدر ثراء غير مشروع لحسابه الخاص.

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