بيكر يعلن قرب افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس

جرت صباح اليوم السبت، بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مراسم اعتماد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لسفير المملكة المتحدة فرانك بيكر سفيراً لبريطانيا لدى دولة ليبيا، بحضور وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة.

وأكد بيكر، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على عمق العلاقات التي تربط بريطانيا وليبيا، مشيراً إلى وقوف الليبيين والبريطانيين جنباً إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية محيياً تضحيات الشعبين الصديقين، قائلا إن بلاده كجزء من الإجماع الدولي تقف خلف حكومة الوفاق وستواصل تعاونها الوثيق لمساعدة حكومة الوفاق في تقديم خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي.

وأعلن بيكر عن قرب إعادة افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس بعد أن أصبحت السفارة تعمل الآن من العاصمة، مقدما الشكر للسراج ومعاونيه عل كرم الضيافة وحرارة الترحيب.

من جانبه أعرب السراج عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد السفير بيكر، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمناً موقف بريطانيا الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق في المحافل الدولية، وفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، شاكراً ما قدمته من مساعدات للتخفيف من وقع الظرف الصعب التي تمر به البلاد، مبديا تطلعه لتطوير التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات، وإن تساهم المملكة المتحدة بفعالية في مرحلة البناء وإعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن فرانك بيكر، يأتي خلفا للسفير البريطاني السابق بيتر ميليت الذي انتهت مدة عمله في ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.

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