هيبة يحذر من نتيجة كارثية في الجنوب في حال عدم تدخل الجيش

أكد المحلل السياسي، إبراهيم هيبة، أن الصراع العرقي الدائر في الجنوب، هو صراع ناتج عن التغير الديمغرافي للسكان لصالح الأقليات الأفريقية التي ترغب وتطمح في فرض الهيمنة والسيطرة علي جنوب ليبيا.

وأضاف هيبة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن هذه الهجرات والتي قدمت بإعداد كبيرة وهائلة وبطرق غير شرعية من منطقة الساحل الأفريقي أصبحت بعد إسقاط نظام القذافي هي أداة طيعة لدول المنطقة وخصوصا بعد هذا الفراغ الذي أحدثه غياب الدولة الليبية عن الساحة بسبب حالة عدم الاستقرار والانقسام السياسي وعدم القدرة علي بناء جيش قوي موحد في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الصراع هو أيضا امتداد لحرب تشاد وتدخل ليبيا في تشاد بل أن هناك عمليات تصفية حسابات وأحقاد قبلية وعرقية ودولية دفينة دافعها الانتقام من الليبيين تحرك آلة القتل والانتقام.

كما أكد هيبة، أنه في حال عدم تدخل الجيش الليبي بكامل قوته وبسرعة وبدعم سياسي ولوجستي من معظم الأطراف السياسية فستكون النتيجة كارثية علي المستوي الوطني وعندها سيكون على الجميع الاستعداد بالقبول بخارطة سياسية جديدة.

وأشار إلى أن ما يحدث في سبها وهجوم مليشيات أفريقية معظمها قادم من النيجر وتشاد والسودان وسيطرتها علي معظم معسكرات الجيش وأجزاء كبيرة من مدينة سبها، هو تحدي كبير واختبار حقيقي أمام الجيش الليبي.

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