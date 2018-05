المتوسط:

رحبت المؤسسة الليبية للتعاون الدولي بقرار مجلس وزراء الأعلام العرب المنعقد خلال الأيام الماضية بمقر جامعة الدول العربية اختيار مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019 – 2020 بإجماع عربي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، أن القرار إشارة مهمة على حالة التعافي والاستقرار الذي بدأ في عموم الوطن الليبي، كحصاد لجهود حكومة الوفاق الوطني التي كرست كامل إمكاناتها وطاقات أجهزة الحكومة لرأب الصدع والمضي بخطى واثقة وثابتة لإنهاء حالة الانقسام السياسي.

وأشادت المؤسسة الليبية للتعاون الدولي بالقرار، بوصفها الذراع المدني للتعاون الدولي ومن خلال قواعدها المدنية، موضحة أنه يخدم مستهدفات الوفاق الوطني.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في دورته العادية التاسعة والأربعين، اليوم الأربعاء، باعتماد العاصمة الليبية طرابلس عاصمة للإعلام العربي، للعام 2020، كما تم اعتماد الرياض للعام 2019م.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي انطلقت الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر خلفا لتونس وذلك بحضور وزراء الإعلام والمسئولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.

The post «الليبية للتعاون الدولي»: اختيار طرابلس عاصمة الإعلام العربي دليل على الاستقرار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية