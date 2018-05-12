الجمالي يدعو إلى التهدئة في سبها

دعا المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي, اليوم السبت, الأطراف المتشابكة في سبها إلى التهدئة وضبط النفس.

وشدّد الجمالي, في تصريح خاص ب “بوابة إفريقيا الإخبارية”, أن التصعيد الحاصل في سبها لا يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعقّد المسيرة السلمية, كما أنه يؤخّر حلحلة الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد المبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا أن المشاكل لا تحلّ بالمواجهة بل بالحوار السلمي, موضحا أن التصعيد الحاصل في سبها يمكن أن يقع توظيفه وإستغلاله من طرف جهات أجنبية لتأجيج الخلافات بين أبناء الشعب الليبي وتأخير الحلّ السلمي للأزمة.

كما دعا الجمالي الليبيين إلى التسامح والتضامن, واستغلال شهر رمضان الذي هو على الأبواب للتسامح والتضامن, مهنّئا في الأثناء الشعب الليبي بهذه المناسبة.

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