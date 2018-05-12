المرأة في بنغازي.. دور بالسلام والمصالحة

انطلقت صباح السبت، في قاعة شركة الخليج العربي للنفط، فعاليات حملة ليبيا السلام المنبثقة عن وثيقة المرأة والسلام المنعقدة بمدينة منترو السويسرية، بهدف تعزيز ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية.

وحضر الحملة وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد، ورئيس مجلس مشائخ ليبيا محمد إدريس، ورئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالحكومة الموقتة عبير امنينة، وعدد من المهتمين والمختصين.

وافتتحت الفعاليات بكلمة لمنسقة الحملة ليلى ابوسيف ياسين، قامت خلالها بالتعريف بوثيقة المرأة الليبية لبناء السلام وتعزيز دورها في السلم الاجتماعي، وأهداف الحملة المتمثلة في التحديات والعراقيل التي تواجه النساء أثناء سعيهن للاسهام الإيجابي في عملية السلام.

وتم في اللقاء التطرق بالعرض المرئي إلى المحاور المهمة والتي يجب الالتفاف حولها لتسهيل مساهمة المرأة في عملية السلام ومن هذه التحديات (الوضع الأمني، النازحين، العنف ضد المرأة، الإعلام، الوضع الاقتصادي، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حقوق المرأة في الدستور والمشاركة السياسية).

وتختتم حملة ليبيا السلام فعالياتها مساء غدا الأحد بعرض مسرحي وأوبريت (بنغازي الحنونة) بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي بمشاركة عدد من الفنانين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية