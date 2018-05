عميد «سبها» يدعو الجميع للانضمام في الحرب ضد المرتزقة لحماية المدينة

المتوسط:

وجه عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، نداء بالتعبئة العامة لجميع أفراد القوات المسلحة بضرورة الانضمام فوراً للواء السادس لحماية مدينة سبها، مشددا على الحضور القوي العسكري لإنقاذ المدينة من نزيف الدماء المتواصل.

ووصف عميد بلدية سبها، في تصريحات متلفزة تابعته «المتوسط» الأوضاع التي تشهدها المدينة بـ«السيئة جداً»، قائلا: «إن اللواء السادس يحارب مرتزقة يدعمهم خارجون عن القانون من الخونة وأبناء الشعب الليبي»، مؤكدا «سيتم إزالة هؤلاء الشراذم الخارجين عن القانون ونتمنى من ابطالنا الصمود والوقوف بجدية للقضاء على هؤلاء ان شاء الله اليوم قبل المغرب سيتم القضاء عليهم بإذن الله».

وأكد أن كل الاشتباكات تدور الآن حول مقر اللواء السادس وداخل اللواء، مبيناً أن الحرب الآن وجهاً لوجه وأن أفراد اللواء والقوى الداعمة له من الشباب الليبيين الغيورين على الوطن سيجعلون الطرف الآخر يعرف ما هي عواقب دخولهم للواء.

وعن سبب الهجوم على مقر اللواء السادس بعد اعلان المنطقة العسكرية سبها وقف اطلاق النار قال :” السبب خيانة، والعسكريين هناك من لم يعود لبيته منذ شهرين وأنا حذرت بأن هؤلاء ليس لهم أمان ومن اعانهم من كلاب الظلام لعنة الله عليه اقولها امامكم لعنة الله على كل خائن باع الوطن”.

