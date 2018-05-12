سيالة يدعو ألفانو لنقل المشفى العسكري الإيطالي من مصراتة إلى معيتيقة

ليبيا – وجه وزير خارجية الوفاق محمد سيالة رسالة الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية ايطاليا انجيلينو الفانو بشأن نقل المستشفى الميداني الايطالي المتواجد بالكلية الجوية مصراتة الى قاعدة معيتيقة في طرابلس.

سيالة أعرب في رسالته الصادرة بتاريخ 7 مايو 2018 التى تلقت المرصد نسخة منها عن امتنانه لما تبدله الخارجية الايطالية من جهود وعناية من اجل تعزيز وتعميق التعاون بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات بين ليبيا وايطاليا في مختلف المجالات .

وأشار سيالة الى الاجتماع الذي عقد بين رئيس البعثة الايطالية ومدير المستشفى الميداني الايطالي ومدير مستشفى معيتيقة والكادر الطبي في طرابلس الذي أعرب الطرفان من خلاله عن رغبتهم المشتركة في التعاون بين مستشفى معيتيقة بطرابلس والمستشفى العسكري بروما في مختلف المجالات الطبية.

وكشف سيالة في رسالته على أن مدير المستشفى الميداني الايطالي قد قام في وقت سابق بجولة تفقدية لمستشفى معيتيقة ومركز طب الفضاء والاعماق وإطلع على النواقص الضرورية من المعدات الطبية واجراء الصيانة اللازمة لها وتدريب العناصر الطبية الليبية ، مبيناً أن الجانب الايطالي أبدى استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن.

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