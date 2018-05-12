المجلس الأعلى لقبائل الجنوب يدعو لوقف الاقتتال

ناشد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الشيخ ” علي مصباح أبوسبيحة ” أطراف النزاع في سبها بضرورة إنهاء القتال داخل المدينة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم

وجدد ” أبوسبيحة ” دعواته في تصريحات صحفية إلى أولاد سليمان والتبو لنبذ الحرب والخلافات التي لم تُقدم للوطن إلا الموت والدمار، مؤكدا أن فزان تسع الجميع وزمن الثأر القبلي قد انتهى. على حد قوله

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت فجر السبت واستخدمت فيها الأسلحة المتنوعة الثقيلة والمتوسطة بمحيط معسكر اللواء السادس مشاة صاحبتها دعوات أطلاقها عميد بلدية سبها ” حامد الخيالي ” طالب فيها بوقت الاقتتال والجلوس على طاولة الحوار.

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