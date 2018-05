صور| «أطباء بلا حدود» تنقذ 74 مهاجرا قرب السواحل الليبية

المتوسط:

تمكنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، من إنقاذ 74 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء، قبالة السواحل الليبية، ونقل المهاجرين إلى قارب إنقاذ “MV Aquarius”، لحين نقلهم إلى الشاطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

واعترض، الثلاثاء الماضى، خفر السواحل الليبى أكثر من 500 مهاجر فى 4 قوارب مطاطية قبالة ساحل البلاد الغربى وأعادتهم إلى ليبيا، وقال المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم، إنه جرى اعتراض قارب كان يقل أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة صبراتة على بعد 70 كيلومترا تقريبا غربى العاصمة طرابلس.

كما تم اعتراض 3 قوارب أخرى تقل ما يقرب من 400 مهاجر قبالة القره بوللى شرقى طرابلس، ونقل المهاجرون إلى أحد مراكز الاحتجاز العديدة الواقعة شكليا تحت سيطرة الحكومة فى طرابلس.

