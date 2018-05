«السراج» يقبل أوراق اعتماد سفير بريطانيا الجديد

المتوسط:

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح اليوم السبت 12 مايو 2018، أوراق الدبلوماسي فرانك بيكر سفيراً للملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا، بحضور وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة.

وجرت مراسم الاعتماد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، حيث أكد السفير الجديد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على عمق العلاقات التي تربط بريطانيا وليبيا ووقوف الليبيين والبريطانيين جنباً إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية، محيياً تضحيات الشعبين الصديقين.

ويخلف السفير بيكر السفير البريطاني السابق الفير بيتر ميليت الذي انتهت مدة عمله في ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.

