الزنتان ومصراتة وترهونة تؤكد رفضها للانقلابات العسكرية

أكد ميثاق الشرف الاجتماعي الموقع بين مدن ترهونة ومصراتة والزنتان، السبت، على دعم المؤسستين العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية ورفض الانقلابات العسكرية.

وشدد الميثاق ،الموقع في مدينة ترهونة ،على ضرورة المصالحة الوطنية والحوار بين الأطراف الليبية داخل الأراضي الليبية ووحدة التراب الليبي، إضافة إلى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ورفض التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي للبلاد.

يشار إلى أن عدة مدن ليبية شهدت في الأشهر الأخيرة تطورات في ملف المصالحة الوطنية وتوقيع مواثيق شرف آخرها بين الزنتان والزاوية، ومصراتة والزنتان.

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