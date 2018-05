الخطوط الجوية الليبية تسير رحلات داخلية “عارضة” إلى أوباري

المتوسط:

بحث المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية مع أعضاء المجلس البلدي أوباري أسباب توقف الرحلات الجوية إلى مطار أوباري المدني بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي وأعيان وحكماء عن المدينة.

وأوضح مدير شركة الخطوط الجوية الليبية أن الأسباب التي أدت إلى توقف الرحلات إلى المطار هو نقص الطائرات التابعة للشركة، وخروج عدد منها لغرض الصيانة، كما أوضح المدير التجاري بالشركة أن الشركة تعاني من مشاكل على صعيد التشغيل داخل الشركة الأمر الذي يساهم حتى الأن في توقف الرحلات إلى مدن الجنوب عموماً، ومدينة اوباري على وجه الخصوص.

وأفضى الاجتماع إلى توصية من قبل مدير الشركة بتسيير رحلات عارضة خلال الفترة القادمة إلى مطار أوباري المدني حتى استكمال صيانة الطائرات

