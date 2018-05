عاجل.. قصف بالمدفعية الثقيلة بين الجيش وميلشيات تتبع المعارضة التشادية بسبها

المتوسط:

كشفت مصادر ميدانية أن مدينة سبها تشهد الآن تبادل القصف بالمدفعية الثقيلة وسط المدينة، بين اللواء السّادس التابعة للجيش الوطني التابع لقوات الجيش الليبي وقوات التبو المدعومة من المعارضة التشادية، بخاصة ما يُعرف باسم فصيل اتحاد قوى المقاومة التشادي.

وتعيش مدينة سبها منذ صباح اليوم السبت، معارك عنيفة بين قوات الجيش الليبي والمرتزقة من المعارضة التشادية، أسفرت عن استشهاد اثنين من العسكريين تابعين للواء السادس مشاة، فيما سيطرت قوات التبو على قلعة سبها.

