أعلن مركز سبها الطبي عن حاجته إلى فصائل الدم A- , B- , – O، موجهًا استغاثة للمواطنين للتبرع بالدماء في مصرف الدم.

وجدير بالذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات عنيفة طوال ليل الجمعة وفجر السبت استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من أحياء المدينة.

