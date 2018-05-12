السفير البريطاني يُقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي

عين ليبيا

استلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة فرانك بيكر سفيراً لبلاده لدى ليبيا بحضور وزير الخارجية محمد سيالة بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأكد السفير خلال كلمته على عمق العلاقات التي تربط بريطانيا وليبيا مشيراً إلى وقوف الليبيين والبريطانيين جنباً إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية وقال إن بلاده تقف خلف حكومة الوفاق الوطني وستواصل تعاونها الوثيق لمساعدة حكومة الوفاق في تقديم خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي.

وتحدث السفير عن ما قدمته بلاده من دعم لعدد من المشاريع في مختلف انحاء ليبيا مبدياً تطلعه لتقديم المزيد من الدعم والتعاون الوثيق في مجال التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما أعلن السفير عن قرب إعادة افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس بعد أن اصبحت السفارة تعمل الآن من العاصمة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وبريطانيا مبدياً تطلعه لتطوير التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات وإن تساهم المملكة المتحدة بفعالية في مرحلة البناء وإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.



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