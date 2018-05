سفير بريطانيا الجديد: افتتاح خدمة التأشيرات بطرابلس قريبًا

المتوسط:

أكد السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا، فرانك بيكر: وقوف بلاده خلف حكومة الوفاق الوطني ومواصلة تعاونها الوثيق لمساعدتها في تقديم خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي.

وتحدث «بيكر»، عقب مراسم اعتماده سفيرا جديدا لبريطانيا لدى ليبيا، عن ما قدمته بلاده من دعم لعدد من المشاريع في مختلف أنحاء ليبيا، مبدياً تطلعه لتقديم المزيد من الدعم، والتعاون الوثيق في مجال التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأعلن السفير في كلمته، بحضور فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد طاهر سيالة، وزير الخارجية، عن قرب إعادة افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس بعد أن أصبحت السفارة تعمل الآن من العاصمة.

من جانبه، أعرب «السراج» عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد السفير بيكر مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمناً موقف بريطانيا الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني في المحافل الدولية، وفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.

