الناكوع يزور زليتن لتأسيس قوة للحرس الرئاسي داعمة للجيش

زار رئيس الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع أمس بلدية زليتن حيث التقى بعميد البلدية مفتاح حمادي وعدد من قادة الأجهزة الامنية، الناكوع قال إن زيارته تأتي ضمن تأسيس قوة للحرس الرئاسي داعمة لوحدات الجيش ومديريات الأمن ، كما أنشئت غرفة أمنية مشتركة لتوفير الامن والتعاون مع قوة مكافحة الإرهاب ، كما شملت زيارة الناكوع جولة ميدانية لمقر مدني داخل زليتن سيتم تجهيزه كمركز تدريب لقوة الحرس الرئاسي والنظر في احتياجاته.

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