مجلس شيوخ ليبيا يدعو إلى وقف الإشتباكات في سبها

أكد رئيس الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم السبت, أن التصعيد الحاصل في مدينة سبها لا يخدم أيّ طرف في ليبيا.

وأضاف الشرع أن مجلس شيوخ ليبيا يجري اتصالات مع كافة الأطراف المتصارعة في سبها من أجل التهدئة وتغليب الخيار السلمي والمصلحة الوطنية.

ودعا الشرع كافة الأطراف المتصارعة في سبها إلى إيقاف الإشتباكات وتغليب التهدئة, مشدّدا على أن التصعيد العسكري الحاصل ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.

وتشهد مدينة سبها منذ ليلة البارحة اشتباكات مسلّحة بين قبائل التبو المسنودة من المعارضة التشادية وقوات الجيش المتمثّلة في اللواء السادس, ممّا أسفر عن سقوط العشرات من القتلى و الجرحى.

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