بيكر: تأشيرات بريطانية في طرابلس قريبا

أصبح فرانك بيكر، رسميا سفيرا للمملكة المتحدة لدى ليبيا بعد أن اعتمد أوراقه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، وتمت إقامة مراسم الاعتماد في طرابلس، السبت.

وأعلن السفير في كلمة بعد انتهاء المراسم، عن قرب إعادة افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس بعد أن اصبحت السفارة تعمل الآن من العاصمة، مبديا تطلعه لأن تقدم بريطانيا المزيد من الدعم، والتعاون الوثيق في مجال التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال بيكر إن بريطانيا وليبيا تربطهما علاقات عميقة، مشيرا إلى وقوف الليبيين والبريطانيين جنباً إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية، محييا تضحيات الشعبين الصديقين.

وأكد السفير أن بلاده تقف مع حكومة الوفاق الوطني وستواصل تعاونها الوثيق لمساعدتها في تقديم خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي، وفق ما نقلت حكومة الوفاق بصفحتها في “فيسبوك”.

بدوره، ثمّن السراج موقف موقف بريطانيا الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني في المحافل الدولية، وفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، مبديا تطلعه لتطوير التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات.

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