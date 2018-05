المتوسط:

أعلنت إدارة معهد تدريب الشرطة ببلدية نالوت اختتام الدورة التدريبية للضباط المستحقين للترقية للعام 2018م من رتب: «رائد .نقيب، ملازم أول، ملازم»، المرشحين من مختلف الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وقدمت إدارة المعهد الشكر إلى كل ما ساهم في إنجاح الدورة من العاملين بمعهد تدريب الشرطة نالوت بمنطقة تكويت من ضباط وضباط صف وأفراد وكذلك المتعاونين من مديرية الأمن.

The post اختتام أعمال الدورة التدريبية لترقيات الشرطة بنالوت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية