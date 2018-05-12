جهاز المشروعات بالحكومة المؤقتة يستكمل مشروعات الطرق بالمنطقة الغربية

يستكمل جهاز تنفيذ المشروعات والمواصلات بالمنطقة الغربية التابع للهيئة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة ما تبقى من المراحل الأخيرة في عدد من الطرق الجديدة من بينها طريق الرياضية، حيث بدأ الجهاز في تنفيذ المراحل الاخيرة قبل عملية الرصف النهائي ، يأتي ذلك في إطار خطة وضعتها هيئة المواصلات تهدف إلى فتح مسارات جديدة من الطرق بالأماكن النائية كالقرى الصغيرة والمناطق الزراعية.

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